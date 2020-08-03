شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته بـ "التتش" استعدادا لمواجهة إنبي الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعدادً لبطولة الدوي التي ستعود الخميس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الاهلي منافساته فيها مرة أخرى بمواجهة إنبي الأحد المقبل ، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر ويكثف الجهاز الفني من إجتماعته وجلساته مع لاعبي الفريق من أجل علاج السلبيات التى ظهرات في أداء الفريق خلال الفترة الماضية وعلاجها قبل عودة الدوري.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إن استعدادات الفريق لبطولة الدوري تسير بشكل جيد من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش ، موضحاً أن الفريق استفاد كثيراً من مباراتي سموحة والجونة الوديتين اللتين خاضهما مؤخراً وفاز فيها برباعية نظيفة وخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي ، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر راضً تماماً عن استعدادات الأهلي للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً خاصة وأن هناك إلتزام تام من اللاعبين بالخطط الفنية للجهاز الفني كما أن الفريق يخوض تدريباته وسط إجراءات إحترازية مُشددة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" الذى تسبب في تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر.