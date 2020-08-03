الدوري الإيطالي يصل الى خواتيمه الحزينة مودعاً ليتشي

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روما: بعد موسم مضطرب وتوقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بلد كان الأكثر تضررا بالجائحة أوروبيا قبل أن ينجح تدريجيا في احتوائه، وصل الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد الى خواتيمه بتحديد هوية الهابط الثالث الى الدرجة الثانية بصحبة سبال وبريشيا.

وودع ليتشي دوري الأضواء الذي خاضه هذا الموسم للمرة الأولى منذ 2011-2012 (لعب منذ حينها أربعة مواسم في الدرجة الثالثة وموسم واحد في الثانية صعد على إثره الى الأولى)، بخسارته الأحد أمام ضيفه بارما في مباراة هجومية 3-4.

وسجل التشيكي أنتونين باراك (40) وباجيو ميكارييلو (45) وجانلوكا لابادولا (68) أهداف ليتشي، مقابل أربعة لفابيو لوتشيوني (11 من ركلة جزاء) وجانلوكا كابراري (24) والدنماركي أندرياس كورنيليوس (52) وروبرتو إنغليسي (66).

وخُصِصَ اليوم الأخير من الدوري لثلاث مباريات هامشية وأخريين للصراع على البقاء حيث كانت الغلبة لجنوى الذي تجنب اللعب في الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 بإنهائه الدوري أمام ليتشي بفارق أربع نقاط بعد أن تغلب بدوره على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة سجلها الأوروغوياني أنتونيو سانابريا (13 و25) والأرجنتيني كريستيان روميرو (44) الذي طرد من اللقاء (61) كحال زميله فرانشيسكو كاساتا (1+90) ومدرب الضيف الكرواتي إيفان يوريتش (61) ولاعبه المغربي سفيان أمرابط (1+90).

وحُسم اللقب لصالح يوفنتوس الذي توج بطلا للموسم التاسع تواليا رغم نتائجه المتأرجحة منذ استئناف الموسم بعد فترة التوقف لأكثر من ثلاثة أشهر، آخرها خسارته السبت أمام روما على أرضه 1-3، فيما حل إنتر ميلان وصيفا وأتالانتا ثالثا ولاتسيو رابعا.

وضمن كل من إنتر وأتالانتا مرافقة يوفنتوس الى دوري الأبطال، في حين أن مشاركة لاتسيو مرتبطة بعدم فوز نابولي السابع وروما الخامس بدوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" تواليا هذا الموسم، لأن تتويجهما سيمنحهما حق المشاركة في المسابقة الموسم المقبل، وقانون الاتحاد القاري لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 فرق من بلد واحد في دوري الأبطال.

ويبدو الأمر صعبا جدا، لاسيما أن نابولي يحل السبت المقبل ضيفا على برشلونة الإسباني في إياب ثمن النهائي بعد تعادله ذهابا على أرضه 1-1، في حين يلتقي روما في ثمن نهائي "يوروبا ليغ" مع إشبيلية الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (5)، في مباراة واحدة عوضا عن ذهابا وإياب تقام في ألمانيا.

وفي حال حقق نابولي المفاجأة وأقصى الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في النادي الكاتالوني، ستكون كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها بما أن الدورين ربع ونصف النهائي سيقامان بنظام الاقصاء المباشر من مباراة واحدة في لشبونة عوضا عن ذهاب وإياب (يلتقي الفائز في ربع النهائي مع الفائز من بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنكليزي، علما بأن الأول فاز في ذهاب ثمن النهائي خارج ملعبه 3-صفر).

وضمن كل من روما ونابولي أقله المشاركة في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل انطلاقا من دور المجموعات نتيجة الترتيب الخامس لنادي العاصمة في الدوري، وفوز النادي الجنوبي بمسابقة الكأس الإيطالية، فيما يشارك ميلان السادس في المسابقة ذاتها انطلاقا من الدور التمهيدي الثاني.

وداع بهزيمة ثامنة في تسع مباريات

وافتتح سبال اليوم الختامي من الدوري الإيطالي لكرة القدم بهزيمة ثامنة في آخر تسع مباريات، وجاءت في الثواني الأخيرة أمام ضيفه فيورنتينا 1-3 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

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وخصص اليوم الأخير من الدوري الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يستكمل من دون جمهور، لثلاث مباريات هامشية وأخريين لتحديد هوية الفريق الثالث الذي سيلحق بسبال وبريشيا الى الدرجة الثانية (ليتشي أو جنوى)، وذلك بعد أن لعبت السبت فرق الطليعة وعلى رأسها يوفنتوس البطل الذي أنهى موسمه بسقوط على أرضه أمام روما 1-3.

وأنهى سبال الذي يتذيل الترتيب، موسمه الثالث تواليا في "سيري أ" قبل العودة الى الدرجة الثانية، بخسارة في الثواني الأخيرة على أرضه أمام فيورنتينا بهدف لماركو داليساندرو (39)، مقابل ثلاثة أهداف للغاني ألفرد دانكن (30) والبديل العاجي كريستيان كوامي (89) والتشيكي إريك بولغار (4+90 من ركلة جزاء)، مودعا بهزيمة ثامنة في آخر تسع مباريات ومن دون فوز منذ 8 آذار/مارس حين تغلب على بارما (1-صفر) في المباراة الأخيرة قبل تعليق الموسم بسبب "كوفيد-19".

وحسمت هوية فريقين من أصل ثلاثة للحلول بدلا من سبال وبريشيا وليتشي في الدرجة الأولى، وهما بينيفينتو وكروتوني، على أن تحدد هوية الصاعد الثالث من خلال دور نصف نهائي يجمع سبيتسيا ثالث الدرجة الثانية وبوردينوني الرابع بفائزين من ملحق يجمع الفرق الأربعة التي حلت خلفهما (تشيتاديلا وكييفو وإمبولي وفروزينوني)، ثم نهائي يُحَدَد على إثره الصاعد الثالث.

وفي مباراتين هامشيتين، تعادل بولونيا مع ضيفه تورينو بهدف للسويدي ماتياس سفانبرغ (18) مقابل هدف لسيموني زازا (66)، فيما تغلب أودينيزي على مضيفه ساسوولو بهدف ستيفانو أوكاكا (53).



المرحلة 38: النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 38 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم.

السبت

بريشيا - سمبدوريا 1 - 1

اتالانتا - انتر ميلان 0 - 2

نابولي - لاتسيو 3 - 1

يوفنتوس - روما 1 - 3

ميلان - كالياري 3 - 0

الأحد

سبال - فيورنتينا 1 - 3

بولونيا - تورينو 1 - 1

جنوى - فيرونا 3 - 0

ليتشي - بارما 3 - 4

ساسوولو - اودينيزي 0 - 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. يوفنتوس. 38 26 5 7 76 43 83

2. انتر ميلان 38 24 10 4 81 36 82

3. اتالانتا 38 23 9 6 98 48 78

4. لاتسيو 38 24 6 8 79 42 78

5. روما 38 21 7 10 77 51 70

6. ميلان 38 19 9 10 63 46 66

7. نابولي 38 18 8 12 61 50 62

8. ساسوولو 38 14 9 15 69 63 51

9. فيرونا 38 12 13 13 47 51 49

10.فيورنتينا 38 12 13 13 51 48 49

11. بارما 38 14 7 17 56 57 49

12. بولونيا 38 12 11 15 52 65 47

13. اودينيزي 38 12 9 17 37 51 45

14. كالياري 38 11 12 15 52 56 45

15. سمبدوريا 38 12 6 20 48 65 42

16. تورينو 38 11 7 20 46 68 40

17. جنوى 38 10 9 19 47 73 39

18. ليتشي 38 9 8 21 52 85 35

19. بريشيا 38 6 7 25 35 79 25

20. سبال 38 5 5 28 27 77 20

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