شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليومية بالتتش استعداداً لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادً لبطولة الدوي التي ستعود الخميس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الأهلي منافساته فيها مرة أخرى بمواجهة إنبي الأحد المقبل، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر ويكثف الجهاز الفني من اجتماعته وجلساته مع لاعبي الفريق من أجل علاج السلبيات التى ظهرت في أداء الفريق خلال الفترة الماضية وعلاجها قبل عودة الدوري.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إن استعدادات الفريق لبطولة الدوري تسير بشكل جيد من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش، موضحاً أن الفريق استفاد كثيراً من مباراتي سموحة والجونة الوديتين اللتين خاضهما مؤخراً وفاز فيها برباعية نظيفة وخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر راضً تماماً عن استعدادات الأهلي للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً خاصة وأن هناك إلتزام تام من اللاعبين بالخطط الفنية للجهاز الفني كما أن الفريق يخوض تدريباته وسط إجراءات إحترازية مُشددة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" الذى تسبب في تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر.