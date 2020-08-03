شكرا لقرائتكم خبر عن عناق أحمد فتحي وصالح جمعة يخطف الأنظار على «انستجرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أحمد فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وهو يعانق زميله وصانع ألعاب الفريق الأحمر صالح جمعة.

وجاءت الصورة من خلال تدريبات فريق الكرة بالنادي الأهلي، الأحد، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونالت الصورة استحسان عشاق الأهلي ومتابعي حساب «فتحي» عبر «انستجرام».

كان الأهلي قدم الشكر لـ«فتحي»، معلناً نهاية مشواره مع الفريق لعدم الوصول لاتفاق معه على تجديد تعاقده، قبل أن يقوم بيراميدز بالاعلان رسمياً عن تعاقده مع اللاعب.

وعاد صالح جمعة للمشاركة في تدريبات الأهلي مجدداً بقرار من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني.

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