شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يقود الرجاء لانتصار جديد في الدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قفز فريق الرجاء البيضاوي المغربي 3 مراكز دفعة واحدة، بانتصار ثمين على حساب نظيره يوفيه برشيد بهدفين نظيفين، بمنافسات الدوري المغربي الممتاز. وسجل هدفي الرجاء، الحفيظي مع الدقيقة 50، وعزز حميد أحداد نجم الزمالك المُعار للرجاء بالثاني مع الدقيقة 71 من عمر المواجهة. ورفع الرجاء رصيده للنقطة 35 في جدول ترتيب الدوري المغربي محتلاً المركز الثاني. الجدير بالذكر أن الرجاء ضرب موعدا مع الزماتلك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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