شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يستعين بـ«الغنام» قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى طارق العشري، المدير الفمني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، باللاعب الشاب إبراهيم الغنام، للدخول في المعكسر المغلق للفريق ببرج العرب استعداداً لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الغنام صاحب الـ21 عامًا في مركز قلب الدفاع، حيث فضّل «العشري» الاستعانة بخدماته قبل مواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في مستهل مباريات الفريق البورسعيدي عقب فترة التوقف.

ويلتقي الزمالك بالمصري على ملعب السويس الجديد ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، أدى أحمد ياسر، الجناح الهجومي للمصري، تدريبات منفردة لشعوره بالاجهاد، وفّلل الجهاز الفني تدريبات اللاعب خشية تعرضه لإصابات عضلية.