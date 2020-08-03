شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. قبل مواجهة المصرى.. ماذا يفعل الزمالك عندما يواجه طارق العشرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، الذى يتولى قيادته طارق العشرى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

وتتسم مواجهات طارق العشرى أمام الزمالك بالندية والإثارة دائمًا لا سيما وأن نتيجة مبارايتهما تشهد المفاجآت دومًا، ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى مواجهات الزمالك أمام طارق العشرى.

- تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشرى

واجه الزمالك طارق العشرى فى 20 مباراة من قبل، شهدت فوز الأبيض فى 9 لقاءات وتعادلهما فى 5 مواجهات وفوز العشرى فى 6 مباريات، بينما سجلت أندية طارق العشرى 22 هدفًا مقابل 26 هدفًا سجلهم الزمالك.

العشرون مباراة التى خاضهم العشرى أمام الزمالك كانت مع أندية حرس الحدود وإنبى ووادى دجلة وستكون هذه المرة مع المصرى لأول مرة فى تاريخ العشرى.

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- أكبر فوز وهزيمة فى تاريخ العشرى أمام الزمالك

فيما كان أكبر فوز حققه المدرب طارق العشرى على الزمالك كان بنتيجة 2 / 0 وللمصادفة حدثت النتيجة مع نادى واحد وهو إنبى موسمين 2014 – 2015، وفى المرة الثانية موسم 2016 – 2017.

أما أكبر هزيمة فى تاريخ العشرى أمام الزمالك فتعود إلى المباراة الأولى التى قادها أمام الأبيض وكان وقتها المدير الفنى لحرس الحدود موسم 2006 – 2007، وانتهت لصالح الأبيض بنتيجة 3 / 2.

- أخر مباراة للزمالك أمام طارق العشرى

لم تبتعد أخر مباراة خاضها العشرى أمام الزمالك كثيرًا فكانت هذا الموسم، ولكن عندما كان يتولى قيادة حرس الحدود وحينها واجه الأبيض فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى، والتى أقيمت يوم 5 فبراير الماضى، قبل أيام من توقف النشاط وتعليق الدورى الممتاز بسبب فيروس كورونا، وانتهت بهزيمة الحدود تحت قيادة طارق العشرى بهدفين دون رد، ولعلها كانت أخر مباراة خاضها الفريق فى مسابقة الدورى فعليًا، لأنه انسحب فى المباراة التالية أمام الأهلى فى القمة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليعود مستكملاً منافسات الدورى من جديد أمام نفس المدرب مُجددًا ولكن هذه المرة أمام المصرى البورسعيدى