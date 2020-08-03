جون أوبي ميكيل يتحسر على ضياع محمد صلاح من تشيلسي

تحسر لاعب وسط منتخب نيجيريا “جون أوبي ميكيل” على ضياع لاعب بموهبة محمد صلاح من فريقه السابق “تشيلسي” الذي كان قد ضمه من بازل السويسري في صيف 2014 نظير 12 مليون جنيه إسترليني فقط بتوصية من المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال جون أوبي ميكل في حديث خص به قناة أون تايم سبورت المصرية “تشيلسي خسر لاعب صاحب قدرات خاصة. محمد صلاح لم تتاح له الفرصة للعب الأدوار الأولى مع الفريق بسبب كثرة عدد اللاعبين الذين يجيدون في نفس مركزه”.

وأوضح “كانت بيننا لحظات جيدة في تشيلسي، وكنا نمزح دائمًا، لكنه لم يستمر مع الأسف ورحل إلى الدوري الايطالي ثم عاد للدوري الانجليزي من ليفربول، لو كان حصل على فرصة مع تشيلسي لتغيرت الأمور”.

وأضاف “محمد صلاح الآن بات مؤهلاً للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم. هو ليس أقل من أولئك الذين فازوا بالكرة الذهبية خلال الفترة الماضية”.

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وخرج محمد صلاح من قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي لموسم 2020/2019 من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، رغم تسجيله لـ 19 هدفًا وصناعته لـ 10 أهداف في البريميرليج.

من جانبها ألغت مجلة فرانس فوتبول حفل أفضل لاعب في العالم لعام 2020 بسبب فيروس كورونا، في سابقة هي الأولى في تاريخ الجائزة منذ تأسيسها نهاية اربعينيات القرن الماضي.