ستيفن جيرارد رفض دعوى للاحتفال بلقب الدوري الانجليزي مع لاعبي ليفربول

اعتذر نجم ليفربول السابق “ستيفن جيرارد” عن حضور مراسم تسليم الميداليات الذهبية ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبي ليفربول، على ملعب آنفيلد روود، نهاية شهر يوليو الماضي، عندما فاز ليفربول على تشيلسي بنتيجة 3/5.

ولم ينجح ستيفن جيرارد على مدار 17 سنة هي مدة مسيرته مع ليفربول، في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، وأرادت إدارة النادي تكريمه بدعوته للاحتفال بلقب البريميرليج، لكنه رفض وفضل مشاهدة تلك اللحظة في منزله عبر الشاشة الصغيرة مثله مثل أي شخص آخر في الميرسيسايد.

وقال جيرارد “تمت دعوتي لحضور مراسم تسليم لقب الدوري الإنجليزي للاعبي ليفربول، لكنني فضلت البقاء كنت في منزلي ومشاهدة التتويج عبر التلفاز”.

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وفسر جيرارد سبب رفضه لهذه الدعوى قائلاً لصحيفة ديلي ستار “وجدت أن البقاء في المنزل مع عائلتي هو التصرف الصحيح، كنت يجب أن أترك اللاعبون يحتفلون ويستمتعون بهذه اللحظة، والمشهد كان رائعًا، ولم يكن هناك منزلاً سعيدًا في مدينة فورمبي أكثر من منزلنا”.

وعن رأيه في مسيرة الفريق تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قال جيرارد “منذ يومه الأول هنا، جعل الجميع يؤمنون بأنهم سيخوضون رحلة مميزة، لهذا شعرت بالفخر والارتياح حين رأيته يرفع اللقب، حيث انتظرت هذه اللحظة طويلاً كمشجع وكلاعب”.