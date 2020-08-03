رياضة | نجم الأهلي المعار يمهل المقاولون العرب بشأن الرد على عرض ضمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي المعار يمهل المقاولون العرب بشأن الرد على عرض ضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الجونة، عرضا من نادي المقاولون العرب من أجل ضمه نهاية الموسم الحالي.

وفضل مهاجم النادي الأهلي، تأجيل التفكير في هذا العرض، حيث أنه يبحث في الفترة الحالية عن عرض أوروبي، من خلال وكيل أعماله نادر شوقي، إضافة إلى أنه قرر مناقشة جميع العروض المحلية الأخرى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي أحمد ياسر ريان على رأس أولويات عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لتدعيم مركز رأس الحربة في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان، شارك مع الجونة في الموسم الحالي خلال 17 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.