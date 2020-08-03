رياضة | السد القطري يعلن مدة غياب أكرم عفيف عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر السد القطري يعلن مدة غياب أكرم عفيف عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب أكرم عفيف نجم الفريق الأول عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته في أربطة الكاحل خلال تدريبات الفريق الأول.

وذكر الموقع الرسمي للنادي القطري :"عقب الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته في أربطة الكاحل، وسيغيب بسبب هذه الإصابة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع".

وفي سياق متصل اختتم الفريق تدريباته اليوم الأحد على الملعب الفرعي بالنادي، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة، ضمن الأسبوع التاسع عشر من دوري نجوم قطر، غدا الاثنين على ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة