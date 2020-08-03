رياضة | ميلان يستعد للتعاقد مع مدافع توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يستعد للتعاقد مع مدافع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي، يرغب في التعاقد مع سيرجي أورييه مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميلان يبحث عن ظهير أيمن جيد، في ظل الأخطاء المتكررة من الثنائي، أندريا كونتي ودافيد كالابريا، خلال الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة، أن توتنهام لا يمانع من رحيل سيرجي أورييه خلال الصيف الحالي، والتعاقد مع ظهير أيمن.

وأشارت الصحيفة، أن توتنهام قد يدرج أورييه في صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة، مع نادي ساوثهامبتون من أجل ضم بيير إميل هويبيرج، لاعب وسط الفريق.