رياضة | الأهلي يرفع عرضه لشراء رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع عرضه لشراء رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النادي الأهلي مساعيه لحسم ملف جناح الفريق رمضان صبحي، المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويلعب صبحي على سبيل الإعارة مع النادي الأهلي، منذ شهر يناير عام 2019، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب مصادر مقربة من النادي الأهلي، فإن النادي رفع عرضه لضم رمضان صبحي لنحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

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وتضمنت آخر عروض الأهلي لنادي هيدرسفيلد تاون مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، إلا أن العرض قوبل بالرفض من إدارة الفريق.

ويؤمن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بأهمية رمضان صبحي في الفريق، كونه أحد أهم ركائز الفريق.

وينتهي عقد رمضان صبحي مع هدرسفيلد بنهاية الموسم القادم، ويريد النادي تحقيق أعلى عائد ممكن وراء بيع اللاعب.