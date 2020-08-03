شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يجري مسحات للاعبي الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر إجراء مسحة للأندية الأربعة المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك لبطولة الكونفدرالية.

وأكدت صحيفة «الأحداث» المغربية أن «كاف» قرر عمل مسحة لجميع الأندية المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية قبل 48 من موعد مبارياتهما.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، بينما يواجه الزمالك الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب بيراميدز أمام حوريا الغيني في قبل نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلي أمام الوداد في ذهاب نصف النهائي بالمغرب في 25 سبتمبر المقبل، على أن يكون لقفاء الزمالك أمام الوداد بالمغرب أيضا في اليوم التالي.