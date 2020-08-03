شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يجري مسحات للاعبي الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر إجراء مسحة للأندية الأربعة المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك لبطولة الكونفدرالية.
وأكدت صحيفة «الأحداث» المغربية أن «كاف» قرر عمل مسحة لجميع الأندية المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية قبل 48 من موعد مبارياتهما.
ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، بينما يواجه الزمالك الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب بيراميدز أمام حوريا الغيني في قبل نهائي الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلي أمام الوداد في ذهاب نصف النهائي بالمغرب في 25 سبتمبر المقبل، على أن يكون لقفاء الزمالك أمام الوداد بالمغرب أيضا في اليوم التالي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,483
-
تعافي
42,455
-
وفيات
4,865
كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يجري مسحات للاعبي الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.