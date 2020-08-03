شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي رفض أوباميانج».. مسيرة نجم أرسنال والجابون تكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة جائحة شائعات تنال عددًا كبيرًا من نجوم المستديرة على مستوى اللاعبين والمدربين، سواء عن طريق التصريحات المغلوطة أو الأنباء الكاذبة التي يتناولها البعض في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بقوة وسيطرتها على تداول الأحداث.

ومع سطوع نجم المهاجم الجابوني أوباميانج في سماء الكرة الانجليزية خلال المواسم الأخيرة بقميص أرسنال، وتألقه الشديد في قيادة المدفعجية للانتصارات بماكينة أهدافه التي لا تهدأ، ترددت شائعات حول رفض الأهلي التعاقد معه قبل 8 مواسم ماضية لدواعي فنية وبالتحديد مطلع موسم 2012.

السيرة الذاتية للنجم الجابوني وبالأخص خلال رحلته في عام 2018 كفيلة بالرد على هذه الشائعات والأنباء المغلوظة حول نية أو تفكير النادي الأحمر في الدخول في مفاوضات معه.

بيير أوباميانج، الجابوني الجنسية، صاحب الـ31 عاما، بدأ حكاية توهجه في ملاعب القارة العجوز في موسم 2008 بقميص الميلان الايطالي، قبل أن يخرج للإعارة لفريق ديجون السويسري موسم 2008-2009 ويسجل 8 أهداف مع الفريق، ثم اللعب لفريق ليل ومنه إلى موناكو وسانت إتيان.

وشهدت رحلة أوباميانج مع سانت إتيان الفرنسي بين عامي 2011 و2013 طفرة كبيرة في أدائه ومستواه الفني والبدني، إذا سجل مع فريقه 29 هدفاً، جعلته محط أنظار الأندية العملاقة بالقارة الأوروبية ليظفر بروسيا دورتموند بخدماته ويقدم القناص الجابوني وجيات كروية دسمة بالقميص الأصفر ويسجل 141 هدفاً معه، ويقوده عن جدارة واستحقاق لنهائي دوري الأبطال في عام 2013، ونظير هذا التألق ينجح أرسنال في ضم اللاعب في 2018 ليبدأ الساحر الأفريقي رحلة ابداع كروي جديد بقميص المدفعجية ويقود فريقه قبل أيام للتتويج بكأس انجلترا بتسجيله هدفين في شباك تشيلسي بالمباراة النهائية.

الجدير بالذكر أن أوياميانج الذي شارك كل من صلاح وماني نجمي ليفربول في لقب هداف الدوري الانجليزي الموسم قبل الماضي، فصله هدف وحيد عن الظفر بلقب هداف البريمييرليج للمرة الثانية على التوالي في الموسم المنصرم.

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