- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تكثف التحاليل في مطار قرطاج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
أعلن ديوان الطيران المدني في تونس عن إجراء 3 آلاف تحليل مخبري للتقصي عن فيروس كورونا المستجد في مطار قرطاج الدولي، عقب الكشف عن 26 إصابة جديدة في صفوف الموظفين بالديوان والمطار. وكشفت التحليلات أمس السبت عن تسجيل 16 إصابة جديدة دفعة واحدة، ما دفع الديوان إلى اتخاذ قرار بإجراء تحليلات مكثفة بمعدل 500 تحليل مخبري يومي للتقصي عن الفيروس. وفتحت تونس حدودها بالكامل منذ 27 يونيو(حزيران) الماضي بعد إعلانها السيطرة على الفيروس وبدأت باستقبال السياح والمهاجرين العائدين من الخارج، غير أن الإصابات عاودت الظهور لدى الوافدين وبصفة أقل لدى المواطنين في الداخل. وأعلنت وزارة الصحة أمس عن 17 إصابة جديدة معظمها بين موظفي المطار، من بينهم حالة واحدة فقط وافدة من الخارج، وقال ديوان الطيران المدني في بيان، إن "الوضع أصبح خطيراً ويتطلب قرارات عاجلة ورفع أقصى درجات الحذر لاحتواء الأزمة". وقالت الدكتورة نصاف بن علية مديرة مرصد الأمراض المستجدة "تونس وضعت خطة لفتح الحدود والتعايش مع الفيروس تعتمد أساساً على التقصي المبكر للحالات وتعزيز إجراءات الوقاية بمناطق العبور وداخل البلاد"، وأضافت "لم تتجاوز تونس مرحلة الخطر وسط انتشار الفيروس بشكل كبير في أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تكثف التحاليل في مطار قرطاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.