شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم مهاجم أجنبى فى الموسم الجديد بسبب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن النادى الأبيض لن يقوم بضم مهاجم أجنبى فى الموسم الجديد، حيث سيعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على ثنائى الناشئين أسامة فيصل وحسام أشرف فى هذا المركز إلى جانب مصطفى محمد المهاجم الأساسى للأبيض فى هذا المركز، بعد ظهور الناشئين بمستوى متميز مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، لذا لن يهدر النادى الأبيض مقعد لاعب أجنبى فى هذا المركز.

كما يجيد الثنائى أشرف بن شرقى وأوباما اللعب فى مركز المهاجم لذا لن يكون هناك أي أزمة داخل الفريق أمام الفرنسى باتريس كارتيرون فى هذا المركز بالموسم الجديد، خاصة إن قائمة الفريق الأبيض على صعيد الأجانب تعد مكتملة فى الموسم الجديد، ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم الخميس المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز، المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وجاءت بداية مباريات الزمالك الودية استعدادا لمواجهة المصرى، بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.