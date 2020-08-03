كشري يبحث إيجابيات وسلبيات الوديات الخمسة استعدادا للمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، جلسة خاصة مع أعضاء الجهاز الفني للفريق لبحث إيجابيات وسلبيات المباريات الودية الخمسة التي لعبها أبناء الجنوب في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الإسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

وأكد كشري أن الدخول المتأخر لبعض اللاعبين في أجواء المباراة وخاصة بعد اجراء التغييرات يعد العامل الأساسي في استقبال الأهداف، وناقش مدرب أسوان طريقة حل هذه الأزمة مع أعضاء الجهاز الفني استعدادا للمواجهة الرسمية الأولى بعد استئناف مسابقة الدوري العام، والتي تجمع أبناء الجنوب بمصر المقاصة في التاسع من أغسطس الجاري ضمن مؤجلات الجولة 18.

كما أشاد مدرب أسوان بتطور مستوى مسعد عوض حارس مرمى الفريق والذي نجح خلال المباريات الودية في التصدي لركلتي جزاء، بالإضافة لتألقه مع الفرص الخطيرة، وكذلك تألق مهاجمي الفريق أحمد صغيري وفادي فريد، ويركز كشري وجهازه الفني خلال الفترة المتبقية من الأعداد على رفع الحمل البدني وضغط التدريبات للتأكد من جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية.

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وعاد لاعبو أسوان لاستئناف التدريبات السبت الماضي، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري العام.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد أخطرت نادى أسوان بنتيجة المسحة السادسة للفريق والتى خضع لها اللاعبون الأحد الماضى، وجاءت جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي، باستثناء حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين تم عزلها وتطبيق الإجراءات والوقائية، وخضوعها لبروتوكول العلاج.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.