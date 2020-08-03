كايو كانيدو يكمل 17 يوماً في الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلن مهاجم منتخب الإمارات لكرة القدم ونادي العين كايو كانيدو، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تم استبعاده من قائمة "الأبيض" التي تستعد للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وكشف كانيدو (29 عاماً) عبر حسابه على إنستغرام: "كنت في العزل الصحي منذ 17 يوماً.. أشعر بصحة جيدة الآن، ومستعد للعودة، قمت ببعض الاختبارات الجديدة والآن علي أن أنتظر النتائج من أجل أن أعود لنادي العين والمنتخب". ولم يلتحق كانيدو الذي مازال يتواجد في البرازيل منذ توقف الدوري الإماراتي في مارس (آذار) الماضي بتشكيلة منتخب الإمارات، التي أعلنها المدرب الكولومبي الجديد خورخي لويس بينتو لخوض معسكر العين في 22 يوليو (تموز) وضمت اسمه لأول مرة مع لاعبين مجنسين آخرين هما مواطنه فابيو دي ليما والأرجنتيني سيباستيان تيغالي. كما غاب كانيدو عن التشكيلة التي أعلنها بينتو اليوم الأحد، لخوض معسكر صربيا في 5 أغسطس (آب) الحالي، حيث يستعد "الأبيض" لمنافسات المجموعة السابعة في التصفيات.

