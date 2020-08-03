شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يشيد بتألق أحداد مع الرجاء ويؤكد: سنستفيد منه حال عودته للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن سعادته بالمستوى الذى يقدمه المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، قائلاً:"نتابع جميع المعارين وأحداد يقدم مستوى رائع وسنستفيد منه فنيًا حال عودته للنادى بعد المستوى المتميز الذى يقدمه".

وبسؤال أمير مرتضى عن العروض التي تلقاها أحداد مؤخراً ومدى إمكانية الموافقة على أحدهما قال:"نحن سعداء بالمستوى اللي بيقدمه حميد مع الرجاء، هنستفيد بيه أكتر فنياً لو رجع الزمالك.. وسنستفيد مادياً بشكل أكبر خاصة أن الرجاء لم يستفد من بند الشراء الخاص باللاعب لذا ستكون الاستفادة أكبر من الناحية المالية وهذا في صالح الزمالك ماديا لو تم الموافقة على أحد العروض الخاصة بإعارته أو بيعه لأندية أخرى غير الرجاء.. في كل الحالات هنستفيد من اللاعب".

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وتألق حميد أحداد مع الرجاء المغربى بعد عودة الدورى حيث قاد الفريق للفوز على يوسفية برشيد بهدفين مقابل لا شئ في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 في الدوري المغربي، والذى انتهى بفوز الرجاء بثنائية نظيفة سجل منها أحداد الهدف الثانى كما قاد المهاجم المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك المعار لفريق الرجاء البيضاوي، فريقه لتحقيق الفوز 3-1 على نهضة الزمامرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري المغربي وافتتح النسور الخضر التسجيل عن طريق محسن متولي في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف حميد أحداد الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق ومع بداية الشوط الثاني، استغل الرجاء الهجمات المرتدة ليعود أحداد ويضيف الهدف الثاني له والثالث للرجاء في الدقيقة 69 وقلص نهضة الزمامرة الفارق عن طارق لحسن دحدوح في الدقيقة 76 من عمر المواجهة، كما شهدت المواجهة طرد عمر بوطيب لاعب الرجاء قبل النهاية.

ووصل أحداد بعد هدفه في برشيد لهدفه السابع في الدوري المغربي هذا الموسم، وارتفع رصيد الرجاء للنقطة 35 من 18 مباراة بالتساوي مع مولودية وجدة الذى لعب 20 مباراة ويتصدر الوداد المغربي ترتيب الدوري بـ 37 نقطة من 19 مباراة وحال نجاح الرجاء في الفوز بمباراته المؤجلة سيصعد إلى قمة ترتيب الدورى المغربى بفارق نقطة عن الوداد.