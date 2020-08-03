شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. قبل موقعة الخميس.. كارتيرون يتفوق على المصرى والعشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن تكون مواجهة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أمام المصرى البورسعيدى، التى ستجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز، هى الأولى التى يخوضها المدرب الفرنسى أمام الفريق البورسعيدى طوال مشواره فى الدورى المصرى، حيث سبق له وأن تولى قيادة ناديى وادى دجلة والأهلى.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى مواجهات كارتيرون أمام المصرى وطارق العشرى..

يمتلك الفرنسى باتريس كارتيرون تاريخًا موفقًا أمام المصرى البورسعيدى حيث سبق وواجه الفريق البورسعيدى مرتين الأولى عندما كان يتولى قيادة وادى دجلة وتعادل الفريقين سلبيا موسم 2015 – 2016، وتحديدًا فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 23 أبريل 2016، فى الجولة الـ 25 من المسابقة وقتها، وكان يتولى قيادة المصرى وقتها المدرب حسام حسن.

والمواجهة الثانية كانت عندما كان تولى كارتيرون قيادة الأهلى وفاز فيها على الفريق البورسعيدى بهدفين دون رد موسم 2018 – 2019، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 7 أغسطس 2018، وكان وقتها أيضًا يقود الفريق البورسعيدى حسام حسن.

- مواجهات باتريس كارتيرون أمام طارق العشرى

فيما سيتولى طارق العشرى، القيادة الفنية للمصرى البورسعيدى، أمام الزمالك، لتكون المواجهة الثانية له أمام باتريس كارتيرون، بعدما سبق وأن واجه المدرب الفرنسى من قبل عندما كان مديرًا فنيًا لفريق حرس الحدود وحينها واجه الأبيض فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى، والتى أقيمت يوم 5 فبراير الماضى، قبل أيام من توقف النشاط وتعليق الدورى الممتاز بسبب فيروس كورونا، وانتهت بهزيمة الحدود تحت قيادة طارق العشرى بهدفين دون رد، أحرزهما محمود علاء وأحمد سيد زيزو، ولعلها كانت أخر مباراة خاضها الفريق فى مسابقة الدورى فعليًا، لأنه انسحب فى المباراة التالية أمام الأهلى فى القمة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليعود مستكملاً منافسات الدورى من جديد أمام نفس المدرب مُجددًا ولكن هذه المرة أمام المصرى البورسعيدى

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- مشوار كارتيرون مع الزمالك

تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وإجمالا تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا، وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى.