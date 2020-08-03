شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يهدى حسن شاكوش قميص الأهلى.. والمطرب: أحلى هدية من حبيب قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى نجم النادى الأهلى صالح جمعة، المغنى الشعبى حسن شاكوش، قميص النادى الأهلى، حيث نشر شاكوش الصورة عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا:"أحلى هدية من حبيب قلبى ونجم النادى الأهلى صالح جمعة".



صالح جمعة وحسن شاكوش

و احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد الميلاد الـ 27 لنجم الأهلي صالح جمعة، ونشر الحساب الرسمي للكاف على "تويتر" صورة لصالح جمعة وهو فى صفوف منتخب الشباب فى 2013، وهنأه بعيد ميلاد الـ27 قائلا: "عيد ميلاد سعيد لصالح جمعة، النجم المصرى حصل على جائزة أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا للشباب فى 2013 ليساعد المنتخب المصري فى تحقيق كأس البطولة الغالية".

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واحتفل صالح جمعة، نجم النادى الأهلى، أمس السبت، بعيد ميلاده الـ"27" فهو من مواليد الأول من أغسطس 1993، ورغم موهبته الكبيرة لا يزال يواجه مصيراً غامضاً داخل القلعة الحمراء فمنذ انتقال صالح للأهلى فى عام 2015 قادمًا من نادى إنبي، فى صفقة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، بسبب الصراع الكبير الذى خاضه مسؤولو الأحمر مع نظرائهم فى الزمالك فى ذلك التوقيت، لم يصل اللاعب حتى لثلث التوقعات والآمال التى بنتها عليه جماهير الأحمر خاصة وأنه صاحب مواهب لا يختلف عليها أحد لكن أزماته ومشاكساته تسببت فى تعطيل موهبته.