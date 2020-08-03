ملف الإثنين.. تعليق آل الشيخ بعد أنباء تدهور حالته الصحية..وتأجيل وصول بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 2 أغسطس 2020.
صورة.. أوناجم يخوض تدريبات شاقة في المغرب (صورة)
منافس الزمالك.. الرجاء يفوز على يوسفية برشيد بثنائية في الدوري المغربي
مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين.. وتقسيمة لتطبيق بعض الجُمل التكتيكية
كارتيرون يوجه رسالتين لناشئي الزمالك قبل عودة الدوري
فيفا يعلن موعد فتح الانتقالات في مصر.. واتحاد الكرة يرد عبر الخليج 365
صحيفة: النني يحسم مصيره مع بشكتاش بعد العيد.. وطرابزون يراقب الموقف
الزمالك يعلن تأجيل وصول بنشرقي وأوناجم
رئيس برشلونة يفتح النار على آرثور
الخليج 365 يكشف هوية المدرب الجديد لناشئي الأهلي.. وموقف تاكيس
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