صورة.. أوناجم يخوض تدريبات شاقة في المغرب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يكثف المغربي محمد اوناجم، لاعب الزمالك، تدريباته، في ظل تأجيل موعد وصوله للزمالك رفقة مواطنه أشرف بنشرقي.

ونشر أوناجم، مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، يخوض به تدريبات بدنية قوية، ليحافظ على لياقته قبل عودته لنادي الزمالك من المغرب، والانضمام للتدريبات الفريق.

وعلن الزمالك أنه تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق، إلى القاهرة لمدة 48 ساعة.

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وكان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم الأحد عبر ترانزيت في دبي، لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي.

وأكد الزمالك أن بنشرقي وأوناجم سيصلان بعد 48 ساعة، فور إتمام الإجراءات التي تعطلت بسبب أجازة عيد الأضحي المبارك.

وكان الثنائي حصلا على راحة في بلادهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.