منافس الزمالك.. الرجاء يفوز على يوسفية برشيد بثنائية في الدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الرجاء فوزا على نظيره يوسفيه برشيد، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاءضمن منافسات الجولة الـ 18 بالدوري المغربي.

وجاء الهدف الأول لفريق الرجاء عن طريق اللاعب عبدالإله الحافيظي مع حلول الدقيقة 51، قبل أن يضيف حميد أحداد الهدف الثاني لأصحاب الارض في الدقيقة 72.

وبتلك النتيجة، رفع الرجاء رصيده إلى 35 في المركز الثاني خلف الوداد المتصدر برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد بوسيفية برشيد في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الرجاء المغربي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بنظام الذهاب والاياب.