مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين.. وتقسيمة لتطبيق بعض الجُمل التكتيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
خاض الزمالك تدريبه المسائي على ملعب فندق الإقامة بمعسكره ببرج العرب في الإسكندرية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.
وشهد المران تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الرسمية، كما حرص كارتيرون على إجراء تقسيمة بين فريقين في نهاية المران لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.
وكان الفريق قد خاض تدريبا صباحيا اليوم في معسكره الحالي ببرج العرب، على أن يخوض تدريب الغد على فترة واحدة.
ومن جانبه، عقد الفرنسي باتريس كارتيورن، مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين الناشئين المتواجدين في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بالإسكندرية.
وأكد كارتيرون في حديثه مع اللاعبين ثقته في قدراتهم، مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية في التدريبات أو المباريات الودية التي خاضها الفريق.
كما أوضح المدير الفني للزمالك للاعبين الناشئين أن فرصة أي لاعب منهم قائمة للمشاركة في المباريات الرسمية بالدوري بشرط الاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.
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