كارتيرون يوجه رسالتين لناشئي الزمالك قبل عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين الناشئين في فريقه خلال المعسكر المقام حاليًا في برج العرب بالأسكندرية.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك، فإن كارتيرون أكد في حديثه مع ناشئي الزمالك على ثقته في قدراتهم، مشددًا على أن الفرصة متاحة لهم للمشاركة مع الفريق الأول.

Advertisements

وأشاد كارتيرون باللاعبين الناشئين والمستوى الذي ظهروا به خلال الفترة الماضية سواء خلال التدريبات التي تواجدوا بها، أو المباريات الودية التي تم الدفع ببعضهم خلاله.

وقال كارتيرون للاعبيه: "مشاركتكم في المباريات الودية للزمالك بالدوري قائمة، ولكنها مشروطة بالاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل شكل في الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة المصري يوم الخميس القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لدوري WE المصري.