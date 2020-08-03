محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
عقد الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين الناشئين في فريقه خلال المعسكر المقام حاليًا في برج العرب بالأسكندرية.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك، فإن كارتيرون أكد في حديثه مع ناشئي الزمالك على ثقته في قدراتهم، مشددًا على أن الفرصة متاحة لهم للمشاركة مع الفريق الأول.
وأشاد كارتيرون باللاعبين الناشئين والمستوى الذي ظهروا به خلال الفترة الماضية سواء خلال التدريبات التي تواجدوا بها، أو المباريات الودية التي تم الدفع ببعضهم خلاله.
وقال كارتيرون للاعبيه: "مشاركتكم في المباريات الودية للزمالك بالدوري قائمة، ولكنها مشروطة بالاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل شكل في الفترة المقبلة".
الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة المصري يوم الخميس القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لدوري WE المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يوجه رسالتين لناشئي الزمالك قبل عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.