جنوى ينجو من الهبوط وليلة حزينة لفريق ليتشي

نجا جنوى من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في إيطاليا فيما انضم ليتشي إلى سبال وبريشيا.



ولم يضطر جنوى إلى انتظار نتيجة مباراة ليتشي وبارما، إذ حسم موقفه بيده بعدما انتصر على ضيفه هيلاس فيرونا 3-0 يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي.



وشهدت اللحظات الأخيرة طرد كاساتا من صفوف الفائز والمغربي سفيان أمرابط من جهة هيلاس فيرونا (90+1).



وكان جنوى يبتعد عن ليتشي الثامن عشر بفارق نقطة قبل انطلاق المرحلة الأخيرة الأمر الذي جعله بحاجة للفوز دون انتظار خدمة من بارما الذي انتصر على ليتشي 4-3.



ورفع جنوى رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع عشر.



وفي مباراة أحرى ودع ليتشي دوري الأضواء بخسارته الأحد أمام ضيفه بارما في مباراة هجومية 3-4.



وسجل التشيكي أنتونين باراك (40) وباجيو ميكارييلو (45) وجانلوكا لابادولا (68) أهداف ليتشي، مقابل أربعة لفابيو لوتشيوني (11 من ركلة جزاء) وجانلوكا كابراري (24) والدنماركي أندرياس كورنيليوس (52) وروبرتو إنغليسي (66).



وخُصِصَ اليوم الأخير من الدوري لثلاث مباريات هامشية وأخريين للصراع على البقاء حيث كانت الغلبة لجنوى الذي تجنب اللعب في الدرجة الثانية بإنهائه الدوري أمام ليتشي بفارق أربع نقاط بعد أن تغلب بدوره على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة.



ويحتل ليتشي المركز 18 برصيد 35 نقطة فيما يحتل بارما المركز 10 برصيد 49 نقطة وبفارق الأهداف عن فيورنتينا التاسع.



المصدر: وكالات