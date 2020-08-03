رياضة | جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن صفوف نادى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لهذا الصيف بعد الخروج نهائيا من خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن اللاعب الدولي الويلزي قد غاب عن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة مانسشتر سيتي الإنجليزي المقبلة ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت التقارير أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة للاعب الدولي الويلزي الذي أكد أكثر من مرة انه يرغب فى الرحيل عن صفوف نادى ريال مدريد بعد خروجه من تشكيلة النادى الملكي الأساسية و الاحتياطية لهذا الموسم.

يذكر أن بيل قد انضم لصفوف نادى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات قادما من نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.