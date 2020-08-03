رياضة | كريم بامبو يقرر الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كريم بامبو يقرر الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر كريم بامبو جناح نادى الزمالك، عدم الإستمرار مع القلعة البيضاء خلال فترة المقبلة، وأعلن رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذلك فى ظل خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادي الزمالك، ويبحث اللاعب عن عروض محلية للرحيل فى الصيف سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة.

أصبح بقاء كريم بامبو في صفوف الزمالك أمرا صعبا، بعد أن بدأت إدارة النادى بحث دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.

وخرج بامبو من حسابات الفرنسي كارتيرون فى عدد كبير من المباريات منذ تولي الأخير القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفا للصربي ميتشو، بسبب عدم اقتناعه الفرنسي بمستوى اللاعب الفني والبدني، وبجانب التعاقد مع الأنجولى آري بابل.