رياضة | قرار جديد من فايلر للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من فايلر للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أصدر قرار بإعادة الانضباط داخل صفوف الفريق ومنع الظهور الإعلامي لنجوم الفريق في الفترة المقبلة من أجل التركيز بشكل قوي لاستئناف مسابقة الدوري المحلي ومواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب فايلر من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عدم ظهور اللاعبين سواء عبر فضايية النادي أو أي فضائية أخرى من أجل فرض حالة من التركيز الشديد داخل معسكر المارد الأحمر ولعدم تشتت أذهان اللاعبين.

ويقوم الأهلي باستعداداته من أجل مواجهة إنبي مع بداية استئناف بطولة الدوري كما ينتظر مواجهة بطل المغرب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.