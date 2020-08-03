رياضة | الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن أسامة جلال نجم دفاع الأهلي المعار إلى صفوف إنبي في الموسم الحالي طلب من جهاز كرة القدم في الأهلي حسم موقفه في المرحلة المقبلة لا سيما وأن إدارة القلعة الحمراء سبق لها الحصول على توقيعه في الموسم الماضي.

وطالبت إدارة الأهلي أسامة جلال بعدم الاهتمام بالعروض المحلية والخارجية المقدمة للفوز بخدماته وانتظار قرار الأهلي في نهاية الموسم الحالي وذلك بعد أنباء تم تداولها عن دخول براميدز والزمالك في مفاوضات لضم جلال.

وارتفعت فرص أسامة جلال بشكل كبير للانتقال إلى الأهلي وذلك بعد تعثر المفاوضات مع باهر المحمدي وأحمد حجازي.

وحدد جهاز كرة القدم في الأهلي أسامة جلال على رأس المرشحين لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.