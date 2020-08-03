رياضة | كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة ضد نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادى برشلونة على التشكيل الذي سيواجه نادى نابولي الإيطالي الاسبوع المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستعود من جديد بعد توقف دام أكثر من 6 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وسيدخل نادى برشلونة مواجهة نابولي ببطولة دوري أبطال أوروبا بالتشكيلة التالية:

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حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه.

خط الوسط: ريكي يونج، بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.