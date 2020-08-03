رياضة | جنوى ينجو من الهبوط.. وليتشي يودع الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جنوى ينجو من الهبوط.. وليتشي يودع الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ فريق جنوى نفسه في الوقت المناسب وبقي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على ضيفه فيرونا اليوم الأحد في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

في المقابل، انضم ليتشي إلى قائمة الفرق التي ودعت المسابقة، بعدما هبط لدوري الدرجة الثانية رفقة بريشيا وسبال، إثر خسارته 3 / 4 أمام مضيفه بارما في المرحلة ذاتها.

وعقب هبوط بريشيا وسبال للدرجة الثانية في وقت سابق، انحصر الصراع بين جنوى وليتشي من أجل البقاء في المسابقة.

ودخل جنوى لقائه مع فيرونا وهو مطالبا بالفوز إذا أراد البقاء، دون النظر لنتيجة لقاء ليتشي وبارما، في ظل احتلاله المركز السابع عشر (الرابع من القاع) متفوقا بفارق نقطة واحدة على ليتشي، صاحب المركز الثامن عشر (أولى مراكز الهبوط).

وعلى ملعب (لويجي فيراريس) افتتح الباراجواياني أنتونيو سانابريا التسجيل لجنوى في الدقيقة 13، ثم عاد اللاعب نفسه للتسجيل مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 25.

وعزز الأرجنتيني كريستيان روميرو تقدم جنوى، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل أن يتلقى نفس اللاعب بطاقة حمراء في الدقيقة 61 لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حصل فرانشيسكو كاسانا لاعب جنوى، والمغربي سفيان امرابط على البطاقة الحمراء.

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وارتفع رصيد جنوى إلى 39 نقطة، ولكنه ظل في المركز السابع عشر، في حين توقف رصيد فيرونا عند 49 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى ليتشي مشواره في البطولة بخسارة دراماتيكية 3 / 4 أمام ضيفه بارما.

وجاء الهدف الأول لبارما عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فابيو لوتشيوني مدافع ليتشي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، ثم أضاف جيانلوكا كايزاري الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وقلص أنتونين باراك الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة ليتشي في الدقيقة 40، ليأتي زميله بياجيو ميكارييلو بهدف التعادل في الدقيقة 45، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، حيث أحرز الدنماركي أندرياس كورنلويس الهدف الثالث لبارما في الدقيقة 52، وأتبعه روبيرتو إنجليسي بالهدف الرابع في الدقيقة 66، فيما سجل جيانلوكا لابدولا الهدف الثالث لليتشي في الدقيقة 68.

وتوقف رصيد ليتشي عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع بارما رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيورنتينا على مضيفه سبال 3 / 1 وأودينيزي على مضيفه ساسولو 1 / صفر، في حين تعادل بولونيا 1 / 1 مع ضيفه تورينو.