رياضة | الزمالك يركز على الجوانب الفنية والخططية قبل استئناف المباريات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يركز على الجوانب الفنية والخططية قبل استئناف المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه المسائي على ملعب فندق الإقامة بمعسكره ببرج العرب في الإسكندرية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.

وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الرسمية، كما حرص كارتيرون على إجراء تقسيمة بين فريقين في نهاية المران لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.

كان الفريق قد خاض تدريبا صباحيا اليوم في معسكره الحالي ببرج العرب، على أن يخوض تدريب الغد على فترة واحدة.

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.