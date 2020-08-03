رياضة | جينتير يرفض العروض المغرية ويتمسك بالبقاء مع مونشنجلادباخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جينتير يرفض العروض المغرية ويتمسك بالبقاء مع مونشنجلادباخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض ماتياس جينتر، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، العروض المغرية العديدة المقدمة إليه من عدة أندية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلا البقاء مع فريقه.

وصرح مدافع مونشنجلادباخ صاحب الـ26 عاما، لمجلة (كيكر) الألمانية، الصادرة غدا الإثنين: "نعم، سأبقى بالتأكيد في جلادباخ".

وكانت المجلة الألمانية قد أشارت إلى تقدم أندية تشيلسي الإنجليزي وإنتر الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بعروض للتعاقد مع المدافع الألماني.

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وأوضح: "لقد أحطت علما بهذه العروض بالطبع، وكان من دواعي سروري أن أحظى بهذا التقدير، لكنني شددت في كثير من الأحيان بما يكفي على مدى سعادتي في جلادباخ".

ويستمر عقد مدافع مونشنجلادباخ حتى عام 2021، ويملك النادي الناشط بالدوري الألماني (بوندسليجا)، خيار تمديد التعاقد حتى عام 2022.

وأضاف: "يمكنني أن أتخيل حدوث ذلك، ولكن ليس هناك عجلة، وبسبب فيروس كورونا، لم يتم إجراء أي محادثات حتى الآن".

وساهم جينتر في حصول مونشنجلادباخ على المركز الرابع، بترتيب البوندسليجا في الموسم المنصرم، ومن ثم التأهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.