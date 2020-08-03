الامارات | مسابقات التزلج على الثلج في دبي 15 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات التزلج على الثلج في دبي 15 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم» الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن تنظيم مسابقات التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، وذك يوم السبت 15 أغسطس الجاري في «سكي دبي» بـ«مول الإمارات»، لتكون أول المنافسات الثلجية في العالم منذ جائحة «كوفيد-19»، التي ستقام وسط إجراءات احترازية وتدابير التباعد الاجتماعي.

وقال مجلي دبي الرياضي في بيان، أمس: «سيكون الدخول مجاناً من الساعة الـ10 صباحاً، وتتاح المشاركة لجميع المتسابقين المحترفين والمتزلجين بنظام السباق الحر، والمتزلجين على الألواح، وسيتم تقسيم المنافسات إلى أربع فئات ثلجية هي: السباق بنظام سرعة جبال الألب في التزلج المتعرج، والسباق بنظام التعرج العملاق، واثنان من السباقات الحرة الأول ذات النمط المنحدر، والثاني السباق بنظام (بيج إير)، وسيدير العملية التحكيمية لجنة من الحكام المستقلين، وسيكون للمنافسين فرصة للفوز بميداليات، إضافة إلى مجموعة من الجوائز، بما في ذلك تذاكر لسينما (فوكس) أو (سكي دبي) أو (فلاي دبي) أو الغداء في مطعم (نورث 28)».

وقال مدير شركة «ماجد الفطيم» للتزلج العالمي، محمد العتري: «تفخر (سكي دبي) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لإطلاق أول مسابقة رياضية ثلجية في العالم منذ فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد-19)، وتقود دبي الطريق وتبين لبقية العالم أنه عندما يتم اتخاذ التدابير المناسبة، يمكن استئناف الأحداث والمسابقات الرياضية بأمان، وتتماشى هذه المسابقة أيضاً مع هدفنا المتمثل في جعل الإمارات و(سكي دبي) وجهة دولية للرياضة، ونرحب بكل المنافسين والمتفرجين، ونعدهم بأنهم سيعيشون يوماً مليء بالمرح».

وأضاف: «يأتي تنظيم هذه المسابقة جزءاً من جهود (سكي دبي) المستمرة، لتشجيع العودة الآمنة إلى الرياضات الثلجية بعد تخفيف القيود وقرار عودة النشاط الرياضي، بما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والجهات الحكومية ذات الصلة، وطبقت (سكي دبي) كل إرشادات الصحة والسلامة الموصى بها، حيث تم تنفيذ خطة شاملة للتعقيم والتباعد الجسدي، لضمان استمتاع النزلاء بتجربة مريحة».

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم سباق الجري الثلجي، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط لمسافة ثلاثة كيلومترات، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، الذي يوفر تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسي رياضة الجري، للاستمتاع بالأجواء الباردة التي تصل درجة حرارتها إلى أربع درجات تحت الصفر في ذروة الصيف، وتتاح المشاركة

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لـ300 شخص من داخل الدولة وخارجها من الرجال والسيدات بين عمر 18 و62 عاماً.

مجلس دبي الرياضي و«سكي دبي» ينظمان الحدث الثلجي في ذروة الصيف بمشاركة 300 شخص.

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تحت الصفر درجة الحرارة داخل قاعة «سكي دبي».

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