الامارات | نيريس: دبي حسمت قرار انتقالي إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن نيريس: دبي حسمت قرار انتقالي إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، البرازيلي سانتوس نيريس، أن قرار رحيله عن الدوري البرتغالي، والانضمام إلى «الإمبراطور»، يعد خطوة جيدة جداً في مسيرته، مشيراً إلى أن لديه معلومات عن المنافسة القوية في دوري الخليج العربي، مشدداً على أن أبرز المغريات التي جعلته يوافق على عرض «الفهود» هو رغبته في العيش في دبي.

وقال نيريس في تصريحات صحافية إنه عندما تلقى عرضاً من الوصل للرحيل عن بوافيستا البرتغالي، لم يحتج إلى التفكير كثيراً، موضحاً: «الانتقال للمعيشة في دبي أمر رائع، إذ إنها مدينة جميلة جداً، وستكون تجربة رائعة أن أنتقل مع أسرتي للعيش فيها، خصوصاً أنها مناسبة من الجوانب كافة، وكثيراً ما قرأت وسمعت عن جمال المدينة، وبالفعل شاهدت ذلك الأمر عندما وصلت إلى هنا».

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وأضاف: «حصلت على بعض المعلومات الخاصة بالدوري ونادي الوصل، وعلمت أن المنافسة هنا قوية، كما أن (الإمبراطور) من الفرق التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ومن أبرز الأندية في الإمارات، وهي من الأمور التي شجعتني أيضاً على الانضمام إلى فريق عريق، إذ أتمنى أن أظهر بشكل جيد مع الوصل، وأن أسهم في تحقيق الفريق للانتصارات».

وأشار إلى أنه لديه العديد من الأصدقاء الذين يلعبون في أندية دوري الخليج العربي، وقال: «أعرف العديد من اللاعبين هنا، ولدي صداقة معهم، أبرزهم لاعب الفجيرة السابق، البرازيلي فيرناندو غابرييل، ولاعب دبا الفجيرة السابق، البرازيلي جوناثان بينيتس، بينما علمت أن الأنغولي ويلسون إدواردو انتقل من سبورتينغ براغا البرتغالي إلى العين».

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