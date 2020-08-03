الامارات | السهلاوي: اختيار صربيا لمعسكر الأبيض تم بالتنسيق مع «الجهات المختصة»

شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي: اختيار صربيا لمعسكر الأبيض تم بالتنسيق مع «الجهات المختصة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يوسف السهلاوي، أن اختيار صربيا مقراً لإقامة المعسكر الخارجي للمنتخب في أوروبا خلال الفترة من الخامس حتى 23 الجاري، جاء بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة انطلاقاً من حرص اتحاد الكرة على توفير كل ما يحتاجه المنتخب من مقر إقامة وملاعب تدريب مناسبة ومطابقة للشروط التي يجب اتباعها خلال فترة التدريبات.

وقال السهلاوي للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «إن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يحرص كل الحرص على توفير البيئة المناسبة لمنتخباتنا الوطنية خصوصاً المنتخب الأول الذي تنتظره مهمة ليست بالسهلة وتحتاج إلى تحضير مثالي من كل النواحي البدنية والفنية والذهنية، خصوصاً بعد فترة توقف استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة كورونا». وأشاد السهلاوي بالعمل الذي قام به أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب خلال التجمع الأول.

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