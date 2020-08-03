الامارات | «إماراتي» المرشح الأول للقب الجولة 22 في كأس الوثبة للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن «إماراتي» المرشح الأول للقب الجولة 22 في كأس الوثبة للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل «مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة» فعالياته، اليوم، بالنسخة 12 على مضمار وارجيم في بلجيكا، بإقامة الجولة 22 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتذب السباق البالغ طوله 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5000 يورو، 12 خيلاً من بلجيكا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، وينتظر أن يأتي حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويبحث عن لقب الجولة المرشح الأول «إماراتي» لسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيفان هيلين، وينحدر من نسل «السعودي» والفرس «هوركيدي».

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وينافسه رفيقه في الإسطبل «الأمين» بقيادة ستيفان برو، وينحدر من نسل «نوريسك الموري»، والفرس «الجوازاء»، وهناك «ماي شون دو بيبول» بقيادة تريسي مينوت، و«اوريج» بقيادة جوري بوجارتس، و«عمار ابن انجالي» بقيادة فاندر بيك، و«رويال بلو ليدي» بقيادة دامين ارتو.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، و«طيران الإمارات» الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً «المسعود ـ نيسان»، و«أريج الأميرات»، و«عمير بن يوسف للسفريات»، و«قناة ياس»، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة «فيولا»، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

تقام فعاليات «مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة» اليوم.

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