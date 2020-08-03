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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معسكر

رفض مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي فكرة إدارة النادي بإعداد معسكر الفريق الأول في خورفكان، مفضلاً استمرار خوض اللاعبين تدريباتهم اليومية بمقر النادي، في حال عدم وجود فرصة لإقامة معسكر خارجي.

مصير

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تساءل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير لاعبي فريق الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس وريكاردو غوميز من الرأس الأخضر، واستفسروا عما إذا كان الشارقة ينوي الإبقاء عليهما إن لم يتمكن من بيع بطاقتيهما.

صفقة

عبّر مشجعون في أحد الأندية الكبيرة بدوري الخليج العربي عن قلقهم من تأخر النادي في إنجاز صفقة اللاعب الأجنبي، الذي تنوي الإدارة التعاقد معه حتى تكتمل بذلك صفوف الفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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