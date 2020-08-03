الامارات | الترجي يضع حداً لمستقبل سليمان في تونس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريق الترجي موقعه في صدارة الدوري التونسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مستقبل سليمان 2 /‏‏1، أول من أمس، في المرحلة الـ17 التي عاد بها الدوري المحلي، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. كما استأنف فريق النجم الساحلي مشواره في الدوري التونسي بفوز مثير على مضيفه شبيبة القيروان 3 /‏‏ 1، في الوقت الذي تعادل فيه النادي البنزرتي سلبياً مع ضيفه اتحاد بن قردان. وعلى ملعب المنزه نجح الترجي في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين ليحصد ثلاث نقاط غالية. وتقدّم مستقبل سليمان بهدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق ماهر بولبيار، لكن صامويل افاتي أدرك التعادل للترجي في الدقيقة 19، ثم تكفل كوامي بونسو بهدف الفوز في الدقيقة 34. الفوز رفع رصيد الترجي في الصدارة إلى 47 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي، وتوقف رصيد مستقبل سليمان عند 20 نقطة في المركز الثامن. وعلى ملعب حمدة العواني، جاءت أهداف النجم الساحلي بتوقيع بهاء الدين السلامي ودادي الحسين مواقي وداروين جونزاليس في الدقائق 61 و80 و89، وتكفل ياسين الصالحي بالهدف الوحيد لشبيبة القيروان في الدقيقة 87. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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