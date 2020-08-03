شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتعرض لموقف محرج على طريق طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض النجم المصري محمود تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا، لموقف محرج بعدما تعطلت سيارته بشكل مفاجئ في مدينة طنطا أثناء ذهابه إلى مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ.

وتحدث «تريزيجيه» مع أحد أصدقائه ليتدخل وينقل اللاعب بسيارته لأحد مراكز الصيانة، بعدما ظل لاعب الأهلي السابق لمدة 4 ساعات على طريق طنطا – كفر الشيخ، بعد تعطل السيارة.