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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني: ريال مدريد سيعتمد على المرتدات في مباراة السيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
اشار الدولي الانكليزي السابق واين روني الى امكانية اعتماد ريال مدريد على سلاح المرتدات في لقاء مانشستر سيتي.
وكتب روني لصحيفة صنداي تايمز:"سيرجيو راموس موقوف وهذه خسارة هائلة بالنسبة لدفاع الريال وأعتقد أن سيتي سيسجل. سؤالي الوحيد هو مدى فاعلية خطه الخلفي".
واضاف:"ريال مدريد سيستهدف لاعبي السيتي في قلب الدفاع وهذا يمثل قلقا لأنه خلال الموسم الحالي خسر سيتي أمام جميع الفرق الأخرى بين الستة الكبار هذا الموسم.. وبالتالي فإنه تبين أن فريق غوارديولا يواجه صعوبة في إبعاد الفرق الأفضل عن شباكه".
وواصل:"رأيت زين الدين زيدان يقوم بهذا خلال فترته الأولى في تدريب ريال مدريد خلال مواجهات كبيرة مع فرق تطبق أسلوب غوارديولا وحقق نجاحا في ذلك".
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