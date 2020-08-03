شكرا لقرائتكم احتفاء بشفاء الملك سلمان.. تسمية الجولة المقبلة من الدوري السعودي "عيدنا عيدين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في السعودية، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى بمسمى "عيدنا عيدين"، وذلك احتفاء بشفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر حساب الوزارة الرسمي على "تويتر" خبراً صحافياً جاء فيه: جاءت هذه التسمية احتفاء بشفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وخروجه من المستشفى معافى، والذي تزامن مع عيد الأضحى، وذلك كمحبة وتقدير وعرفان من كافة الرياضيين في السعودية لما يجده القطاع من دعم متواصل واهتمام دائم من قبل القيادة.

وتعود عجلة المسابقات السعودية إلى الدوران منتصف الأسبوع الجاري، وتحتضن الجولة المقبلة لقاء ديربي الرياض الذي يجمع النصر الوصيف وجاره الهلال متصدر مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 6 نقاط يوم الأربعاء.