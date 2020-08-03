يوفنتوس يتوج بطلاً لإيطاليا بفارق نقطة عن إنتر ميلان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مطارده أتالانتا 2-صفر في المرحلة 38 الأخيرة التي شهدت إفساد روما تتويج يوفنتوس البطل بفوزه عليه على أرضه 3-1. ودخل مهاجم لاتسيو الدولي تشيرو إيموبيلي التاريخ عندما أصبح أفضل هداف بالتساوي في موسم واحد في تاريخ الدوري، بتسجيله هدف فريق العاصمة خلال الخسارة على أرض نابولي 1-2، رافعاً رصيده إلى 36 هدفاً على غرار مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني غونزالو هيجواين الذي سجل 36 هدفاً في 2015-2016 حين كان يدافع عن ألوان نابولي.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع توالياً قبل مرحلتين من نهاية الموسم، فيما ضمنت معه أندية إنتر وأتالانتا ولاتسيو المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، كان روما قد ضمن مركزه الخامس ومشاركته الموسم المقبل في «يوروبا ليج»، على غرار ميلان السادس الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني، ونابولي السابع الذي يشارك مباشرة في دور المجموعات كبطل لمسابقة الكأس. وما زال يوفنتوس يعاني حيث خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، وقد أنهى الموسم برصيد 83 نقطة مقابل 82 لإنتر و78 لكل من أتالانتا ولاتسيو.

وبعد أن قدّم أتالانتا موسماً رائعاً على صُعد عدة، وراكم الأرقام القياسية الشخصية الواحد تلو الآخر، كرر إنجاز الموسم الماضي بحلوله ثالثاً، لكنه أنهى المشوار بخسارة أولى في الدوري منذ ال 20 من يناير / كانون الثاني الماضي، بعد 15 فوزاً، و4 تعادلات في مختلف المسابقات.

وتابع ميلان نتائجه الرائعة منذ استئناف الموسم (9 انتصارات و3 تعادلات) وأداءه الهجومي اللافت الذي جعله أفضل الفرق ترتيباً في البطولات الأوروبية الخمس من حيث غزارة الأهداف منذ العودة من التوقف (35 هدفاً)، بفوزه الصريح على ضيفه كالياري 3-صفر. وسجل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفاً، وأهدر ركلة جزاء، كما صنع هدفاً.