شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يعلن اقتراب شفائه من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف كايو كانيدو مهاجم منتخب الإمارات لكرة القدم ونادي العين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وقرب شفائه من الوباء بعدما دخل المراحل الأخيرة من عملية العلاج.
وكشف كايو (29 عاماً) والذي يغيب حالياً عن استعدادات «الأبيض» أنه خضع للعزل الصحي منذ 17 يوماً، وطمأن جميع محبيه أنه بصحة جيدة الآن، ومستعد للعودة، وقال: قمت ببعض الاختبارات الجديدة والآن عليّ أن أنتظر النتائج من أجل أن أعود لنادي العين والمنتخب.
ولم يلتحق كانيدو بتشكيلة منتخب الإمارات التي أعلنها المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لخوض معسكر العين في 22 يوليو/ تموز، كما غاب عن التشكيلة التي أعلنها المدرب أمس.
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