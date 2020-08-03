شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب فان نيكيرك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، إن عداء جنوب إفريقيا، ويد فان نيكيرك، البطل الأولمبي في سباق 400 متر، خضع لفحص في إيطاليا للكشف عن عدوى «كوفيد-19» في الأسبوع الماضي، وإن نتيجته جاءت إيجابية.
وكان من المقرر أن ينافس فان نيكيرك في لقاء في مدينة تريستي الإيطالية في أول مشاركة له خارج بلاده منذ عام 2017 بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.
وكان فان نيكيرك (28 عاماً) توج بالذهبية الأولمبية قبل أربعة أعوام، في ريو دي جانيرو البرازيلية، عندما سجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً بلغ 43.03 ثانية.
وتعرض فان نيكيرك لإصابة خطيرة في الركبة خلال المشاركة في مباراة خيرية للرجبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أجبرته على الغياب عن العديد من بطولات ألعاب القوى، لكنه بدأ بالعودة في فبراير/ شباط الماضي.
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