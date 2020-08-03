حتا يتعاقد مع المسماري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلن حتا تعاقده مع حارس المرمى سعيد خميس المسماري، لمدة موسم واحد، قادماً من خورفكان بصفقة انتقال حر.

وتابع حتا تعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، وبعدما أعلن في الموسم الماضي في دوري الخليج العربي.

وسبق للمسماري (24 عاماً) أن لعب أيضاً للوحدة، والفجيرة.

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