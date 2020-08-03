تورونتو يتفوق على ليكرز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبت تورونتو رابتورز، حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تفوقه على لوس أنجلوس ليكرز،أحد أبرز المرشحين لانتزاعه منه، بتغلبه عليه للمرة الثانية، في ثاني مواجهة بينهما هذا الموسم.

وقاد كايل لاوري فريقه للتغلب بنتيجة 107-92 على فريق مدينة لوس أنجلوس الباحث عن استعادة موقعه بين كبار دوري ال«إن بي أي»، بعد غيابه في 2018-2019 عن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وأنهى لاوري اللقاء مع 33 نقطة، و14 متابعة، بنقطة أقل من مجموع ما سجله نجما ليكرز ليبرون جيمس (20 نقطة و10 متابعات)، وأنطوني ديفيس (14 نقطة).

وحقق تورونتو فوزه الثاني على ليكرز في ثاني موعد بينهما هذا الموسم، بعد تغلبه عليه بنتيجة 113-104 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأقر جيمس بفرض تورونتو سطوته في المباراة، معتبراً أن على فريقه «الارتقاء والقضاء عليهم» في أي مواجهة مقبلة محتملة.

ونوه مدرب ليكرز، فرانك فوجل، بالصلابة الدفاعية لتورونتو، والتي أبقى من خلالها لوس أنجلوس ما دون عتبة 100 نقطة للمرة الأولى في مبارياته السبع الأخيرة، واحتاج ليكرز إلى 4:51 دقيقة لتسجيل محاولته الأولى، وهي أطول فترة من دون نقاط هذا الموسم.

وحقق كليبيرز فوزاً كبيراً على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 126-103، كان نصيب لينارد منها 24 نقطة، وتغلب انديانا بايسرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127 - 121، في مباراة طبعها الأداء الكبير الذي قدمه لاعب انديانا تي جاي وارن، بتسجيله 53 نقطة، منها تسع رميات ثلاثية (من أصل 12 محاولة).